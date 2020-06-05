«Капсула» от Mail.ru Group научилась управлять видеосервисом Wink и «Умным домом» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» в ближайшее время смогут оценить возможности умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group, которая научилась управлять цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» скоро поступит в розничную сеть и будет доступна для заказа в интернет-магазине провайдера.

По информации компании, управление Wink может осуществляться при использовании как «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник» для смартфонов на Android и iOS. Для взаимодействия устройств провода не нужны. Функционал активируется голосом. «Маруся» понимает команды о переключении каналов, изменении громкости и другие.

Помимо этого, «Капсула» с голосовым ассистентом научилась управлять облачным сервисом «Умный дом», который включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, отслеживание показателей различных датчиков — открытия дверей, окон, движения, протечки, задымления, а также позволяет взаимодействовать с бытовой техникой, розетками, лампочками и прочими устройствами. Так, можно попросить «Марусю» сделать освещение ярче или выключить утюг.

Как отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина, популярность голосового управления растет очень быстро.

«Более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного пользователя, под его интересы и логику. Это важно, когда речь идет о потреблении телевизионного и видеоконтента, где вкусы играют особую роль», — пояснила она.

Диана Самошкина добавила, что «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» представляет собой максимально простой вариант управления сервисами, когда пользователю не нужно нажимать никакие кнопки на пульте.

«По обратной связи видим, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей», — сказала она.