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«IT-лабораторию» планируется провести в Пензе с 6 июля по 14 августа

14:41 | 19.06.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Восьмой сезон летнего образовательного проекта «IT-лаборатория», реализуемого ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» с 2012 года, стартует 6 июля и продлится по 14 августа.

«IT-лабораторию» планируется провести в Пензе с 6 июля по 14 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который выступает информационным партнером проекта, обучение длительностью почти шесть недель будет для слушателей бесплатным.

Стать участниками могут ученики 9–11 классов, студенты колледжей и вузов, выпускники, начинающие специалисты, которые хотят получить новые знания, а также люди, никак не связанные с IT-сферой, желающие сменить профессию.

Ожидается, что все слушатели будут поделены на команды, состоящие из продюсера, продуктового дизайнера и разработчиков.

В начале обучения их ждет курс теории. Они прослушают лекции по общеинженерному и специализированному направлениям от преподавателей пензенских вузов и практиков. Будут затронуты вопросы разработки программного обеспечения, управления проектами и дизайна в IT-отрасли.

Пять дней в неделю команды будут работать над прототипами веб-сервисов, мобильных приложений и других проектов. При этом они будут регулярно демонстрировать промежуточные результаты кураторам.

В завершение работы «IT-лаборатории» пройдет выставка проектов, а также будет организована экспертная сессия, по итогам которой состоится награждение лучших слушателей.

По словам исполнительного директора ассоциации «Secon» Евгении Сотиной, они получат приглашения на работу или на прохождение стажировки в компаниях Пензы.

«За 7 лет проведения «IT-лаборатории» в ней приняли участие более 200 студентов, 75 из них были трудоустроены в течение месяца после обучения», — отметила она.

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