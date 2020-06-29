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В Пензенской области отмечается рост спроса населения на видеонаблюдение — «Ростелеком»

11:38 | 29.06.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Жители 500 квартир и частных домов на территории Пензенской области подключили сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с начала 2020 года, что в два раза превышает показатель 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

В Пензенской области отмечается рост спроса населения на видеонаблюдение — «Ростелеком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цифровым сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Пензенской области пользуются свыше 2,5 тыс. семей», — уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что чаще всего эту услугу подключают в Пензе, Пензенском районе, Кузнецке и Каменке.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков, рост спроса отчасти связан с тем, что в период дачного сезона многие люди на выходные уезжают за город.

«С умной камерой от «Ростелекома» можно удаленно присматривать за теми, кто остался в квартире, например, за престарелыми родителями, которые в условиях пандемии остаются на самоизоляции. Цифровой сервис позволит не переживать за пожилых родственников круглыми сутками и большую часть времени уделить заботам об урожае», — пояснил он.

По словам организатора мероприятий Дмитрия Тяпкина, он впервые увидел умную камеру в действии во время работы, после чего решил установить ее в своей квартире.

«Мы с ребенком часто уезжаем из города на выходные, но дома остаются два домашних питомца. Раньше мы просили маму присмотреть за нашими котами, сейчас это делает видеокамера, а еще мой сын обожает просматривать видео в архиве, чем заняты животные, пока мы спим. Теперь это новое детское развлечение взамен традиционного просмотра мультиков на планшете», — сказал он.

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