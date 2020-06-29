Определены победители чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Связь и ИТ

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Александр Расходчиков из Городищенского района и Валентина Воронцова из Наровчатского стали победителями регионального этапа X всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан старше 65 лет, который в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 прошел в Пензенской области в дистанционном формате.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они будут рекомендованы для участия в финале, который состоится 9 июля.

Вторые и третьи места заняли Александр Широков и Любовь Ашмарина из Никольского района, а также Рафик Нагаев из Каменского и Галина Кадомцева из Пачелмского соответственно.

Всего в региональном этапе приняли участие 27 женщин и пятеро мужчин.

Самой старшей участницей стала уроженка Тамалинского района, учитель географии с 53-летним стажем Раиса Федорова, которой 73 года.

Конкурсантам требовалось выполнить три задания: представить презентацию «Семейные истории Великой Победы», продемонстрировать работу в текстовом редакторе и поисковой системе, а также дистанционно обратиться за получением услуги через сайт Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба областного правительства.