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«Яндекс.Карты» начали показывать данные о движении общественного транспорта в Пензе

13:28 | 15.07.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Данные о движении автобусов, троллейбусов и маршруток в Пензе стали отображаться в сервисе «Яндекс.Карты» — как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

«Яндекс.Карты» начали показывать данные о движении общественного транспорта в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Благодаря этому у интернет-пользователей появилась возможность в режиме реального времени узнать, сколько придется ждать нужный маршрут.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Яндекса», данные о транспорте предоставляет ООО «Пенза-Глонасс».

«Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно», — сказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что на «Яндекс.Картах» отображается информация о движении 58 маршрутов общественного транспорта на территории Пензы.

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