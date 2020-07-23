Пользователи Wink в прямом эфире увидят концертный марафон ко Дню ВМФ Связь и ИТ

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Пензенские абоненты видеосервиса Wink смогут увидеть в прямом эфире многочасовой концертный марафон «Под Андреевским флагом», который состоится в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота в предстоящее воскресенье, 26 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», мероприятие стартует в 14.30 с выступления центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова и оперных певцов, после чего на сцену выйдет ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а завершит дневную часть программы академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В 17.30 своим творчеством поклонников порадуют Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко», а спустя два часа хиты исполнит Гарик Сукачев.

Помимо этого, на протяжении всего дня подписчиков Wink ждут рассказы о четырех российских флотах, виртуальный парад военных кораблей, истории возведения морских крепостей от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений.

Видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая соединит прошлое и настоящее, представит в партнерстве с «Ростелекомом» команда проекта World of Warships.

Как отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, благодаря провайдеру аудитория зрителей мероприятия значительно увеличится.

«Этот праздник никого не может оставить равнодушным — морская романтика близка всем без исключения. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей. Полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России», — отметил он.