«Ростелеком» открыл прием заявок на участие в соревнованиях по информбезопасности Связь и ИТ

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. «Ростелеком» открыл прием заявок на индивидуальные соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: новый уровень», к участию в которых допускаются студенты российских вузов, в том числе из Пензенской области.

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В 2020 году главной темой состязаний выбрана безопасность кредитно-финансовой сферы, а ключевым партнером стал Банк России.

Участников ждет два этапа.

В ходе первого им предстоит решить задачи по криптографии, поиску и эксплуатации бинарных уязвимостей, расследованию инцидентов, программированию и веб-безопасности. Оценит работы автоматизированная система динамического скоринга, благодаря которой результаты выполнения задач будут отображаться в онлайн-режиме.

На втором этапе студенты, набравшие максимальное количество баллов, пройдут skype-интервью с экспертами компании «Ростелеком-Солар».

По итогам отбора 50 финалистов примут участие в двухнедельном курсе по информационной безопасности, разработанном экспертами «Ростелеком-Солар» совместно с Банком России, НИЯУ МИФИ и МГУ имени М.В. Ломоносова, который состоится в университете «Сириус» в Сочи.

Прием заявок на участие в соревнованиях продлится по 28 августа.

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Как отметил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, участие в проекте крупных государственных учреждений и вузов свидетельствует об актуальности задачи по поддержке талантов в области кибербезопасности.

«Это подтверждает важность задачи, и, уверен, объединение усилий позволит нам добиться результатов уже в ближайшие годы», — сказал он.

В свою очередь ректор университета «Сириус» Роман Иванов обратил внимание на то, что в качестве базового принципа развития некоммерческой организации заложена глубокая интеграция между научной составляющей, образовательной деятельностью и интересами развития российской экономики.

«С компанией «Ростелеком» у нас долгосрочные планы на сотрудничество, и соревнования по кибербезопасности — это часть большой совместной работы», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в 2019 году для участия в «Кибервызове» зарегистрировались более 2 тыс. студентов из 269 городов, 40 финалистов прошли образовательную программу по информационной безопасности в «Сириусе», три человека из команды-победителя были приняты на стажировку в центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.