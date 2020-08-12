Пензенский «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»

Как отметила заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова, его основными преимуществами являются простота и удобство.
«На настройку оборудования требуется всего несколько минут. Наблюдать за происходящим легко с экрана любого мобильного устройства. Смотреть онлайн-трансляцию или обращаться к архиву записей можно из любой точки мира, где есть интернет. Сервис всегда под рукой», — отметила она.
В свою очередь основатель и тьютор ЦМИТ «Прогресс» Михаил Кочмарев пояснил, что видеонаблюдение поможет запечатлеть моменты воплощения детьми своих инженерных идей.
«При помощи видеозаписей преподаватели смогут увидеть творческий процесс со стороны и усовершенствовать методику обучения на кружковых занятиях», — добавил он.
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