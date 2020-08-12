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Пензенский «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»

17:42 | 12.08.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Центр молодежного инновационного творчества «Прогресс», созданный в Пензе в декабре 2018 года, начал использовать облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома».

Пензенский «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отметила заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова, его основными преимуществами являются простота и удобство.

«На настройку оборудования требуется всего несколько минут. Наблюдать за происходящим легко с экрана любого мобильного устройства. Смотреть онлайн-трансляцию или обращаться к архиву записей можно из любой точки мира, где есть интернет. Сервис всегда под рукой», — отметила она.

В свою очередь основатель и тьютор ЦМИТ «Прогресс» Михаил Кочмарев пояснил, что видеонаблюдение поможет запечатлеть моменты воплощения детьми своих инженерных идей.

«При помощи видеозаписей преподаватели смогут увидеть творческий процесс со стороны и усовершенствовать методику обучения на кружковых занятиях», — добавил он.

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