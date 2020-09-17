«Ростелеком» оборудовал пункт тепловизионного контроля в пензенской школе №64 Связь и ИТ

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» по заказу центра молодежного инновационного творчества «Прогресс» оборудовал пункт тепловизионного контроля в пензенской школе №64, которую ежедневно посещают более 1 тыс. детей, включая воспитанников ЦМИТа.

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Высокоточное оборудование, установленное на входе в здание, позволяет осуществлять бесконтактное определение температуры тела людей в потоке, автоматически отправляя данные на монитор сотрудника охраны.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, такой способ измерения температуры имеет ряд преимуществ: у входа не скапливается очередь, процесс незаметен для посетителей, а администрация учреждения экономит ресурсы — нет необходимости выделять персонал, который будет дежурить с ручными сканерами.

«Кроме того, это же многофункциональный комплекс, а это значит, что в его программном обеспечении присутствуют возможности аналитики. Можно потом уже за определенный период собрать некую статистику, которая в виде журнала может быть распечатана на принтере», — пояснил он, добавив, что обязанность по ведению таких журналов в настоящее время закреплена поставлением главного государственного санитарного врача России.

По словам руководителя филиала, модульная природа цифровых решений от «Ростелекома» дает возможность постепенно внедрять новые функции, например, осуществлять допуск в здание через турникеты с помощью системы распознавания лиц.

«В рамках одной этой системы можно решить целый комплекс вопросов. «Ростелеком» всеми этими технологиями обладает, а Пензенский регион эти технологии готов воспринять», — подчеркнул Лев Дятлов.

В свою очередь руководитель проектов ЦМИТ «Прогресс» Михаил Кочмарев обратил внимание на экономичность тепловизоров провайдера.

«Стандартные термометры рассчитаны на 20 тыс., максимум 40 тыс. измерений, после чего они должны проходить перекалибровку. Соответственно, стоимость в итоге оказывается выше, чем у такого решения, которое гораздо удобнее», — сказал он.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который осмотрел пункт тепловизионного контроля в четверг, 17 сентября, выразил мнение, что внедренный в школе №64 подход к мониторингу температуры тела учащихся при наличии финансовых средств целесообразно применять и в других образовательных организациях.

«Этот пилотный проект очень удачный, очень интересный», — подчеркнул он.