«Ростелеком» предложил подключить видеонаблюдение для бизнеса на специальных условиях Связь и ИТ

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Новые и действующие клиенты Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», пока не пользующиеся услугой «Видеонаблюдение для бизнеса», могут подключить ее на специальных условиях до 20 декабря 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов», — сказали в филиале.

В пресс-службе добавили, что также предусмотрены настройка всего оборудования и обучение сотрудников.

«При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна. Не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения. Монтаж оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны», — отметили в компании, обратив внимание на то, что полная информация об условиях подключения видеонаблюдения для бизнеса размещена на сайте «Ростелекома».

В филиале напомнили, что данная услуга предполагает доступ к камерам с компьютера, планшета или смартфона из любой точки мира, где есть интернет.

«Все видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Управляется услуга через личный кабинет и мобильное приложение», — добавили в пресс-службе.

Комментируя новое предложение провайдера, директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин отметил, что у предприятий малого и среднего бизнеса есть возможность всегда быть в курсе событий в офисе, на производстве или складе.

«Можно вывести изображение с камеры на сайт, и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине», — сказал он.