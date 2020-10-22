UFC ТВ в прямом эфире покажет бой Нурмагомедова и Гэтжи Связь и ИТ

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» смогут увидеть бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи (Justin Gaethje) в прямом эфире на телеканале UFC ТВ в Wink в предстоящую субботу, 24 октября.

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Согласно анонсу, будет показана полная версия турнира UFC 254, а перед началом боев поклонники данного вида спорта смогут узнать дополнительную информацию о стиле бойцов и вспомнить их зрелищные поединки.

Сначала состоится трансляция предварительных кардов, а затем — основного, в котором, помимо Хабиба Нурмагомедова, предполагается участие еще троих российских спортсменов — Александра Волкова, Магомеда Анкалаева и Лилии Шакировой.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», оператором проведена дополнительная подготовка к возможному резкому всплеску трафика из-за повышенного интереса аудитории к турниру.

«Чтобы трансляция прошла без сбоев, используются разработки Ngenix», — отметили в компании.

В пресс-службе пояснили, что распределенная облачная платформа данного провайдера позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах.

«В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который поможет обеспечить бесперебойное вещание при кратном росте нагрузки», — сказали в «Ростелекоме».