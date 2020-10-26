Трансляцию боя Нурмагомедова и Гэтжи в Wink посмотрели 3 млн. пользователей Связь и ИТ

Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. 3 млн. пользователей Wink посмотрели в прямом эфире бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи (Justin Gaethje), состоявшийся в рамках турнира UFC 254. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это рекордный для видеосервиса показатель одновременного просмотра», — сказали в компании, добавив, что в условиях пиковой нагрузки удалось сохранить высокое качество сигнала.

«Впервые трафик прямой трансляции превысил 1 Тб/с», — сказали в филиале.

В пресс-службе обратили внимание на то, что за последний год «Ростелеком» увеличил мощность и оптимизировал IT-инфраструктуру и платформу Wink, обновил мобильные приложения для Android и iOS, при этом непосредственно перед трансляцией была сформирована отдельная команда специалистов, которая в режиме онлайн отслеживала нагрузку и оперативно реагировала на обращения пользователей.

По словам вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Дианы Самошкиной, показатели видеосервиса оказались в три с лишним раза выше, чем во время боя Хабиба Нурмагомедова осенью 2019 года.

«Уже в день боя в Wink появилось 500 тыс. новых пользователей. Скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink», — подчеркнула она.

В свою очередь генеральный директор Ngenix Константин Чумаченко констатировал, что беспрецедентные усилия во время подготовки к трансляции позволили провести ее без сбоев.

«Подобные события показывают зрелость решений Ngenix и способность справляться с кратным увеличением нагрузки», — отметил он.