МТС обеспечила видеонаблюдение в лифтах почти 100 домов Пензы Связь и ИТ

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Компания МТС оснастила цифровыми комплексами для видеонаблюдения лифтовые кабины около 100 домов Пензы, обслуживаемых ООО «Лифт контроль». Об этом говорится в сообщении оператора, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 29 октября.

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«В лифтах, оснащенных цифровым комплексом услуг МТС, установлены видеокамеры, все записи с которых транслируются на видеостену в диспетчерском пункте и сохраняются в облачном хранилище МТС. Это позволяет сразу же обнаружить случаи вандализма и оперативно устранить их последствия. Кроме того, если лифт выходит из строя, благодаря трансляции с камеры специалисты обслуживающей компании могут определить, есть ли в неисправной кабине пассажиры, и в максимально короткое время прийти им на помощь», — отмечается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что используемое решение, которое работает на базе облачных технологий и сервисов IoT (Internet of Things, интернет вещей), помогает контролировать работоспособность лифтов и безопасность пассажиров круглосуточно в режиме реального времени.

«До конца года МТС оборудует цифровыми комплексами еще около 50 лифтовых кабин», — добавляется в тексте.

По словам генерального директора ООО «Лифт контроль» Николая Воеводина, выбранное технологическое решение позволяет оптимизировать работу аварийных бригад, к тому же, его можно быстро развернуть в любом доме, где есть фиксированная сеть оператора.

«Наш опыт внедрения цифровых сервисов для обслуживания лифтов уникален для Пензенской области, и я не сомневаюсь, что очевидную выгоду от таких инноваций ощутим не только мы, но и жители», — отметил он.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко обратил внимание на то, что с начала 2020 года наблюдается заметный рост спроса на услуги видеонаблюдения со стороны как муниципальных предприятий, так и коммерческих компаний.

«Основными плюсами для клиентов при этом является широта нашего фиксированного покрытия и возможность не вкладываться в покупку собственного оборудования и его обслуживание. Все это МТС берет на себя. У нашей компании есть целая экосистема цифровых продуктов и огромная наработанная экспертиза, благодаря чему мы можем реализовывать проекты практически любой степени сложности», — сказал он.