«Ростелеком» запустил сервис по продаже электронных полисов ОСАГО Связь и ИТ

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» совместно с партнером El-Market запустил онлайн-продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала провайдера.

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«ОСАГО оформляется быстро и удобно в онлайн-режиме без проверки автомобиля. Застраховать автогражданскую ответственность можно на год», — сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что подробная информация представлена на сайте Insur.rt.ru, где есть возможность рассчитать стоимость по девяти страховым компаниям.

«Полис приходит на электронную почту. Его можно распечатать либо сохранить как фотографию в телефоне», — добавили в филиале.

Комментируя запуск продаж полисов ОСАГО, директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская обратила внимание на то, что компания расширяет линейку сервисов, которые можно оформить онлайн.