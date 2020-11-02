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«Ростелеком» запустил сервис по продаже электронных полисов ОСАГО

16:18 | 02.11.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» совместно с партнером El-Market запустил онлайн-продажи электронных полисов ОСАГО. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала провайдера.

«Ростелеком» запустил сервис по продаже электронных полисов ОСАГО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ОСАГО оформляется быстро и удобно в онлайн-режиме без проверки автомобиля. Застраховать автогражданскую ответственность можно на год», — сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что подробная информация представлена на сайте Insur.rt.ru, где есть возможность рассчитать стоимость по девяти страховым компаниям.

«Полис приходит на электронную почту. Его можно распечатать либо сохранить как фотографию в телефоне», — добавили в филиале.

Комментируя запуск продаж полисов ОСАГО, директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская обратила внимание на то, что компания расширяет линейку сервисов, которые можно оформить онлайн.

«Автовладельцу не надо идти в офис продаж или заходить на разные сайты страховых компаний. На нашем сайте ему достаточно один раз ввести данные и сравнить стоимость полиса», — подчеркнула она.

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