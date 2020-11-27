«Ростелеком» обеспечил интернетом «ЛесКом» Связь и ИТ

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом компанию «ЛесКом», которая занимается производством межкомнатных дверей в Пензенской области.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

По информации провайдера, к оптическим каналам связи подключено шесть подразделений: фабрика в селе Бессоновка, оптовый склад в Пензе и четыре магазина.

«Готовая инфраструктура позволяет «Ростелекому» быстро подключить предприятие с крупной филиальной сетью, распределенной по разным населенным пунктам. Интернет для сети магазинов «ЛесКом» мы организовали в максимально короткие сроки», — сообщил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Он добавил, что провайдер готов предложить комплексные технологичные решения для дальнейшего развития бизнеса.

По словам директора сети магазинов «ЛесКом» Рустама Бахтеева, продукция предприятия пользуется спросом в разных регионах России и странах ближнего зарубежья.

«В месяц мы производим и продаем свыше 30 тыс. изделий», — уточнил он.

Рустам Бахтеев отметил, что большое внимание уделяется интернет-продажам.

«Надежный и стабильный интернет от «Ростелекома» позволяет вести обработку заказов онлайн-магазина значительно быстрее», — подчеркнул он.