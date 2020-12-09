«Ростелеком» завершил программу устранения цифрового неравенства в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. «Ростелеком» завершил в Пензенской области работы по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»).

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«В декабре в Лунинском районе заработали три новые точки бесплатного Wi-Fi от «Ростелекома», которые стали последними по программе «УЦН». Для подключения оборудования компания построила более 25 км волоконно-оптических линий связи. Возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах появилась у 1,2 тыс. жителей малых сел Болотниково, Сытинка и Синорово», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В организации отметили, что в целом благодаря этой программе бесплатный беспроводной интернет стал доступен в 228 селах и деревнях с населением от 250 до 500 человек.

«Специалисты компании проложили более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи и установили в каждом из населенных пунктов коллективную точку доступа Wi-Fi», — сказали в филиале.

В пресс-службе уточнили, что всего с начала 2020 года с помощью беспроводного интернета выполнено свыше 482 тыс. Wi-Fi-сессий, жители региона провели в сети около 1 тыс. часов и израсходовали 107 ТБ трафика.

По словам исполняющего обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, программа «Устранение цифрового неравенства» завершена в области с опережением графика.

«За 5 лет в регионе создана оптическая инфраструктура, которая охватила самые отдаленные поселения. Благодаря высокоскоростной сети передачи данных бизнес-структуры и госсектор могут подключать цифровые сервисы там, где раньше такой возможности не было», — подчеркнул он.

В свою очередь начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин обратил внимание на то, что современные технологии позволяют сделать жизнь людей проще.

«Благодаря программе «УЦН» сельчане наравне с жителями районных центров могут пользоваться онлайн-сервисами для общения и работы», — отметил он.