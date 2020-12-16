«Ростелеком» выступил партнером конкурса по 3D-моделированию Связь и ИТ

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. «Ростелеком» выступил партнером VIII конкурса «Компьютерное 3D-моделирование», организованного Институтом регионального развития Пензенской области для школьников и студентов.

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В 2020 году он проводился в пяти номинациях: «Компас-3D», «T-Flex», «Solid Works», «Autodesk Tehnology» и «Autodesk Design».

Мероприятие объединило более 150 человек. Участникам требовалось создать трехмерную модель стула, используя различные программы. Результаты их работы в трех возрастных категориях оценивала конкурсная комиссия. Принимались во внимание сложность изделия и его элементов, полнота и оптимальность использования функциональных возможностей программы, а также другие факторы.

«Популярность конкурса растет с каждым годом. Из-за пандемии мы отказались от очного этапа состязания, но это не помешало его участникам со всей ответственностью подойти к творческому заданию. Многие проекты проработаны настолько тщательно, что уже готовы к реализации», — подчеркнул начальник информационно-аналитического управления Института регионального развития Пензенской области Александр Шиленков.

В каждой номинации было определено 10 лучших проектов, созданных участниками в возрасте до 15 лет, от 15 до 18 лет и от 18 до 25 лет.

Авторы получили призы и подарочные сертификаты от «Ростелекома» и других партнеров конкурса.

Как отметил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, провайдер традиционно поддерживает инициативы, направленные на популяризацию современных трендов в сфере информационных технологий.

«3D-индустрия прочно вошла в нашу жизнь, перестроив частично или полностью некоторые виды бизнеса. Школьники и студенты, серьезно интересующиеся этим направлением, в дальнейшем будут востребованы в IT-секторе», — сказал он.