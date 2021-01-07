«Ростелеком» обеспечил трансляцию рождественского богослужения из Спасского собора Пензы Связь и ИТ

Пенза, 7 января 2021. PenzaNews. «Ростелеком» выступил техническим партнером прямой трансляции божественной литургии, состоявшейся в Спасском кафедральном соборе Пензы в праздник Рождества Христова.

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Оператор протянул в здании оптические линии связи, подключил передвижную телевизионную студию к закрытой сети передачи данных и провел пусконаладочные работы.

В ночь на четверг, 7 января, специалисты провайдера обеспечили техническую поддержку работы телеком-инфраструктуры.

Прямая трансляция рождественской службы велась на телеканале «Экспресс» и на его сайте.

«Специалисты филиала проделали большую работу, чтобы организовать качественную и бесперебойную трансляцию главного православного праздника. Зрители телеканала и пользователи интернета увидели богослужение в прямом эфире без технологических сбоев», — отметил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

В свою очередь главный редактор телеканала «Экспресс» Алексей Седов обратил внимание на то, что рождественское богослужение прошло в восстановленном храме впервые.

«Нашему телеканалу выпала честь показать это событие пензенским зрителям. Команда телевизионщиков справилась, и все прошло на высоком уровне. Спасибо «Ростелекому» за содействие», — сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, пользователи видеосервиса Wink, подключившие функцию «Управление просмотром», могут посмотреть трансляцию праздничного богослужения в записи в течение трех дней после эфира.