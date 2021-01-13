Пользователи Wink увидят трансляции матчей НХЛ Связь и ИТ

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Трансляции всех матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2020–2021 годов будут доступны пользователям видеосервиса Wink, в том числе проживающим в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

В нем поясняется, что компания «Яндекс», которая в августе 2019 года приобрела права на трансляции игр НХЛ в России, договорилась о партнерстве с Wink и телеканалом «Матч ТВ».

«Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, «Матч ТВ» покажет избранные игры», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что всем пользователям «Яндекса» и Wink — не только подписчикам — бесплатно будут доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи.

«Например, вечером 17 января болельщики смогут увидеть противостояние звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче «Питтсбург» – «Вашингтон», — отмечается в сообщении.

Комментируя достигнутые договоренности о трансляциях, директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук обратила внимание на то, что «Ростелеком» и Wink ранее продемонстрировали успехи в продвижении UFC в России, а «Матч ТВ» уже много лет рассказывает о спорте российским зрителям.

«Вместе мы хотим создать удобный и востребованный продукт вокруг такого важного для нашей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и IT-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея», — выразила уверенность Ольга Филипук.

В свою очередь директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим подчеркнул, что впервые компании объединили усилия, чтобы сделать матчи Национальной хоккейной лиги максимально доступными российским зрителям.

«Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ», — сказал он.

Преимущества нового сотрудничества игроков рынка также отметил заместитель генерального директора «Матч ТВ» Александр Вайнштейн.

«Благодаря партнерству с «Яндексом» часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире «Матч ТВ», а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», — констатировал он.