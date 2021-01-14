EN
16:51:43 Воскресенье, 17 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области пользователи Wink в новогодние каникулы посмотрели 2,8 тыс. фильмов

14:07 | 14.01.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Пользователи Wink, проживающие в Пензенской области, посмотрели в новогодние каникулы 2,8 тыс. фильмов разных жанров, при этом в общей сложности зафиксировано более 8,9 тыс. обращений к видеосервису, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В Пензенской области пользователи Wink в новогодние каникулы посмотрели 2,8 тыс. фильмов

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Рекордсменами по просмотрам стали приключенческий фильм «Последний викинг», боевик «Джентльмены», триллер «Туннель: опасно для жизни» и атмосферный байопик «Необыкновенная история на Рождество». Самыми популярными российскими кинолентами оказались новинка 2020 года «Вечер шутов, или серьезно с приветом» и военная драма «Ржев». Юные зрители отдали предпочтение анимационным фильмам «Медвежонок Бамси» и «Пушистые мошенники», — уточняется в тексте.

Как отметил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, онлайн-кинотеатр стал хорошим вариантом семейного досуга для тех, кто в праздники предпочел остаться дома.

«Благодаря видеосервису Wink смотреть фильмы можно в любое время. Удобное меню позволяет в несколько кликов определиться с выбором киноленты и наслаждаться высоким качеством изображения и отличным звуком. В наступившем году мы обязательно порадуем всех любителей хорошего кино громкими премьерами», — сказал он.

По информации провайдера, в январе пользователям будут доступны премьеры: комедии «Друзья на свою голову» и «Сделано в Италии», драма «Глубокое погружение» и триллер в формате 4К «Взаперти», причем новые клиенты в текущем месяце могут воспользоваться подпиской «Новогодний трансформер».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у 30 детей В Пензе МУП «Спецбюро», детсад №88 и школа №27 получили снегоуборщики
Алексей Марьин получил мандат депутата Заксобрания Пензенской области Житель Пензы задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Минлесхоз Пензенской области приобрел 18 кусторезов В результате пожара в гараже на улице Онежской в Пензе погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама