В Пензенской области пользователи Wink в новогодние каникулы посмотрели 2,8 тыс. фильмов Связь и ИТ

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Пользователи Wink, проживающие в Пензенской области, посмотрели в новогодние каникулы 2,8 тыс. фильмов разных жанров, при этом в общей сложности зафиксировано более 8,9 тыс. обращений к видеосервису, что в 1,5 раза превышает показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Рекордсменами по просмотрам стали приключенческий фильм «Последний викинг», боевик «Джентльмены», триллер «Туннель: опасно для жизни» и атмосферный байопик «Необыкновенная история на Рождество». Самыми популярными российскими кинолентами оказались новинка 2020 года «Вечер шутов, или серьезно с приветом» и военная драма «Ржев». Юные зрители отдали предпочтение анимационным фильмам «Медвежонок Бамси» и «Пушистые мошенники», — уточняется в тексте.

Как отметил исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, онлайн-кинотеатр стал хорошим вариантом семейного досуга для тех, кто в праздники предпочел остаться дома.

«Благодаря видеосервису Wink смотреть фильмы можно в любое время. Удобное меню позволяет в несколько кликов определиться с выбором киноленты и наслаждаться высоким качеством изображения и отличным звуком. В наступившем году мы обязательно порадуем всех любителей хорошего кино громкими премьерами», — сказал он.