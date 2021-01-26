Мэрия Пензы и НП «Руссофт» договорились о развитии проекта «Умный город» Связь и ИТ

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Администрация Пензы и некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» объединят усилия для развития проекта «Умный город».

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Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали мэр Андрей Лузгин и президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой администрации Пензы, «Умный город» объединяет различные решения организаций – участников некоммерческого партнерства.

«На данный момент в проекте участвуют IT-компании CodeInside и «БЕТА» с решениями по управлению городскими парковками и подсчету пассажиропотоков городского транспорта с помощью машинного зрения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что автоматизированная система городского паркинга позволит обеспечить безопасное и комфортное передвижение пешеходов, общественного и личного транспорта, получать информацию о загруженности и стоимости парковок в режиме онлайн, минимизировать нарушения ПДД и хаотичную стоянку автомобилей.

«Решение Transistant планируется использовать для контроля эффективности работы городского транспорта. Технологии компьютерного зрения и нейронная сеть позволяют автоматизировать учет пассажиров и ежедневной выручки, сократить объем ручной работы и количество ошибок», — добавляется в сообщении.

По словам главы администрации Пензы Андрея Лузгина, опробовать технологии планируется на территории пилотных зон.

«Создание в Пензе пилотных зон позволит в реальных условиях оценить, насколько эффективны предлагаемые решения, без затрат для городского бюджета протестировать самые современные технологии от ведущих IT-компаний и понять, как их в дальнейшем применять в городе», — сказал он.