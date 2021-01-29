Пензенская область стала 13-й в рейтинге качества оказания госуслуг в электронном виде Связь и ИТ

Пенза, 29 января 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 13 место в рейтинге качества оказания госуслуг в электронном виде в субъектах РФ, составленном Минэкономразвития России по итогам 2020 года.

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Согласно сведениям, представленным в дайджесте ведомства «Государственное регулирование в условиях COVID-19. Итоги 2020», регион заработал 73,90 балла.

Возглавила список Москва, у которой 87,81 балла. В тройку лидеров также вошли Московская и Тульская области, получившие 85,37 и 85,32 балла соответственно.

Комментируя результаты рейтинга, в управлении цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области пояснили, что ранжирование субъектов РФ произведено на основании интегральной оценки приоритетных услуг каждого региона.

«Столь существенный рост стал возможен за счет системной работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид», — отметили в ведомстве.

В управлении уточнили, что самые популярные электронные услуги — в сфере образования, в том числе «Электронный дневник», по которому количество просмотров выросло с 1,22 млн. в прошлом учебном году почти до 3 млн. в текущем; а также «Запись в школу» — в 2020-м поступило 2 тыс. 837 заявлений, в то время как в 2019-м их было лишь 86.

«На региональном портале реализовано три высокотехнологичные услуги: «Назначение и выплата ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин», «Назначение и выплата ежемесячного пособия на обеспечение питанием кормящих матерей», «Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов», — сказали в ведомстве.

В управлении особо обратили внимание на то, что с 2017 года в более чем в 5 раз выросло количество межведомственных запросов в электронном виде: в 2018 году их насчитывалось 42 тыс. 579, в 2020-м — 233 тыс. 232, то есть органы, оказывающие услуги, запрашивают и получают недостающие справки и сведения самостоятельно, без участия граждан.