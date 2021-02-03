В пензенском правительстве обсудили планы по развитию сотрудничества с «Ростелекомом» Связь и ИТ

Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Дальнейшее развитие сотрудничества правительства Пензенской области и ПАО «Ростелеком» стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и и.о. директора пензенского филиала компании Василия Русакова, которая состоялась в среду, 3 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Иван Белозерцев, в настоящее время есть определенные вопросы по доступности связи в отдаленных населенных пунктах.

«Будем сообща трудиться над их решением. Нужно продолжать работу над устранением цифрового неравенства», — сказал глава региона.

В свою очередь Василий Русаков выразил мнение, что для движения вперед имеется большой потенциал.

«Уверен, что мы сможем эффективно работать, чтобы и дальше развивать телеком-инфраструктуру», — подчеркнул он.

В продолжение встречи Василий Русаков анонсировал расширение деятельности провайдера в Пензенской области.

«Одним из дальнейших направлений своей деятельности в регионе я вижу реализацию образовательных программ, привлечение на работу в «Ростелеком» молодых специалистов», — пояснил он.

Руководитель филиала сообщил, что компания планирует запустить в одном из лицеев Пензы пилотный проект по профориентации, который будет рассчитан на старшеклассников.

По словам Ивана Белозерцева, подобные инициативы можно только приветствовать.

«Уверен, что детям проект будет интересен. Нужно подтягивать к профориентационной работе и другие компании, работающие в Пензенской области», — сказал губернатор.

«Ростелеком» в рамках заключенного с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ контракта осуществляет реализацию на территории Пензенской области федерального проекта «Информационная инфраструктура», являющегося частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Контрактом предусмотрено, что до конца 2021 года оператор должен построить высокоскоростные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до 964 социально значимых объектов региона. В их числе — более 500 фельдшерско-акушерских пунктов, 141 образовательное учреждение, органы государственной власти и сельские администрации, подразделения Росгвардии и пожарные части.