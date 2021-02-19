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Проект для старшеклассников «Познавательный «Ростелеком» запущен в Пензе

13:29 | 19.02.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Проект «Познавательный «Ростелеком», призванный познакомить старшеклассников с профессиями будущего, технологическими трендами и инновационными сервисами, запущен в Пензе.

Проект для старшеклассников «Познавательный «Ростелеком» запущен в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он ориентирован на учеников профильных 10 классов губернского лицея и лицея современных технологий управления №2.

В период с февраля по май специалисты компании проведут для них серию тематических занятий. Кроме того, школьники посетят с экскурсией «Ростелеком», увидят головной сервер провайдера, побывают на мастер-классе по сварке оптоволокна и встретятся с молодыми сотрудниками. В завершение будет организован цифровой квест.

Первое занятие, состоявшееся в губернском лицее, провел исполняющий обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Он рассказал десятиклассникам, как IT-отрасль влияет на большинство профессий, а также поделился экспертным мнением о том, какие специальности будут востребованы через 7–10 лет.

Комментируя старт профориентационного проекта, Василий Русаков подчеркнул, что «Ростелеком» как провайдер цифровых решений нуждается в молодых IT-кадрах.

«Проект, который мы запустили в сотрудничестве с двумя пензенскими лицеями, поможет старшеклассникам открыть для себя сферу телекоммуникаций, увидеть работу компании изнутри и определиться с дальнейшим выбором своих профессиональных предпочтений», — пояснил он.

Пользу от подобного взаимодействия работодателя и образовательной организации также отметил и.о. заместителя директора губернского лицея по учебно-воспитательной работе Виталий Дятлов.

«Проект провайдера по профориентации, безусловно, расширит кругозор наших учеников», — сказал он.

По словам Виталия Дятлова, на базе лицея действует так называемая «IT-деревня», где благодаря объединению ресурсов образования, науки и бизнеса учащиеся тестируют различные устройства, осваивают языки программирования и создают мобильные приложения.

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