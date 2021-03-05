«Ростелеком» оказал техсодействие в организации трансляции инвестпослания Ивана Белозерцева Связь и ИТ

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. «Ростелеком» оказал техническое содействие в организации трансляции инвестиционного послания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, церемония оглашения которого состоялась в центре культурного развития «Губернский» 4 марта.

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По информации пресс-службы провайдера, в рамках подготовки к мероприятию была развернута высокоскоростная сеть передачи данных в передвижной телестудии для прямого эфира на телеканале «Экспресс», на YouTube-канале регионального правительства и в соцсетях.

В пресс-центре, обустроенном в ЦКР «Губернский» для журналистов, было подключено интерактивное ТВ.

В холле и большом зале оператор обеспечил бесплатный доступ к Wi-Fi.

По словам исполняющего обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, за несколько дней до инвестпослания специалисты провайдера и телеканала «Экспресс» провели тестовое включение, в ходе которого проверили работоспособность сервисов.

«Мероприятие прошло без технологических сбоев», — прокомментировал он проведенную трансляцию.

Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер выразила признательность компании за выполненную работу.

«Губернатор в своем обращении к партнерам, потенциальным инвесторам и жителям региона рассказал о том, как областное правительство намерено преодолевать кризисные явления в экономике региона и поддерживать бизнес. Увидеть его выступление в прямом эфире могли телезрители и пользователи интернета. Мы благодарны «Ростелекому» за техническое содействие при проведении мероприятия», — сказала она.