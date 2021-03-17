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В Пензенской области число точек продаж SIM-карт «МегаФона» с саморегистрацией превысило 250

17:10 | 17.03.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 марта 2021. PenzaNews. Число точек продаж SIM-карт «МегаФона» с саморегистрацией, открытых на территории Пензенской области, превысило 250. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 17 марта.

В Пензенской области число точек продаж SIM-карт «МегаФона» с саморегистрацией превысило 250. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удобный формат покупки SIM-карт, предложенный оператором во время пандемии для безопасности абонентов, становится популярнее», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приобрести SIM-карту можно не только в салонах связи, но и в магазинах, торгующих продуктами, электроникой, товарами для дома, а также в киосках с прессой, копицентрах и фотосалонах.

«В географию проекта вошли 79 населенных пунктов Пензенской области. Наибольшее количество торговых точек находится в Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском районах и в столице региона. Благодаря новому сервису SIM-карты оператора продаются даже в небольших населенных пунктах, таких как Верхозим, Евлашево, Махалино, Старый Кряжим, Ульяновка, Евлашево, Голицыно, Ива, Кувак-Никольское, Кижеватово, Пазелки, Победа, Полевой, Сосновка, Вазерки, Грабово, Плесс, Подгорное, Пяша, Рамзай, Мокшан, Симбухово и многих других», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что за последние шесть месяцев число торговых точек, где доступны SIM-карты с саморегистрацией, выросло в Пензенской области на 40%.

«Для домоседов появилась возможность купить SIM-карту оператора без визита в точки продаж. Для этого необходимо оформить заказ с доставкой в интернет-магазине «МегаФона», Tmall, AliExpress, Wildberries и на других онлайн-площадках», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что самостоятельно активировать SIM-карту несложно: достаточно вставить ее в телефон, включить передачу данных, бесплатно загрузить «Личный кабинет» «МегаФона» и следовать дальнейшим инструкциям.

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