«Ростелеком» построил гигабитную сеть в трех многоэтажных домах «Территории жизни» Связь и ИТ

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. «Ростелеком» построил гигабитную сеть по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) в трех многоэтажных домах, возведенных группой компаний «Территория жизни» в микрорайоне «Арбековская застава» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе провайдера.

Фото: пресс-служба компании «Ростелеком»

«Свыше 700 пензенских семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с, смотреть более 400 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах. По запросу клиентов могут быть подключены видеонаблюдение и система «Умный дом» для обеспечения безопасности жилья и контроля ситуации внутри квартиры», — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что пользователям гигабитных сетей «Ростелекома» доступны пакетные предложения, в основе которых сверхскоростной интернет, интерактивное ТВ, онлайн-кинотеатр Wink, а также мобильная связь с включенным пакетом минут и SMS.

По словам исполняющего обязанности директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, это первый опыт провайдера по строительству гигабитной сети в многоэтажных домах областного центра.

«Технология GPON имеет большой потенциал пропускной способности на долгие годы вперед. По одному оптическому кабелю, проложенному сразу в квартиру, жители имеют возможность одновременно пользоваться не только комплексом цифровых сервисов, но и подключать к сети различные умные гаджеты и мобильные устройства на высокой скорости», — сказал он.

В свою очередь директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов обратил внимание на то, что в группе компаний внедрены смарт-стандарты, предусматривающие умный подход к организации пространства в микрорайоне, дворе, подъезде и квартире.

«Еще на стадии строительства дома совместно с провайдерами планируется возможность прокладки кабеля в здании, чтобы новоселы сразу же могли пользоваться телеком-услугами. Мы рады, что «Ростелеком» первым начал применять технологию GPON в наших домах. Надеюсь, что жители останутся довольны высокой скоростью соединения и качеством сервисов», — отметил он.