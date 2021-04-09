«МегаФон» развернул сеть 4G в 50 населенных пунктах Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. «МегаФон» развернул сеть 4G в 50 населенных пунктах Пензенской области с численностью населения от 160 до 5 тыс. человек, благодаря чему доступ к быстрому интернету получили 76 тыс. жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 9 апреля.

Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

В нем уточняется, что сеть четвертого поколения запущена в Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Палчемском, Пензенском, Сoсновоборском, Сердобском, Тамалинском и Шемышейском районах.

«Скорость мобильного интернета после проведенной модернизации в 50 населенных пунктах Пензенской области выросла в среднем в 5–6 раз по сравнению с сетью предыдущего поколения», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что, по данным компании Ookla на начало 2021 года, «МегаФон» остается оператором с наиболее высоким показателем средней скорости скачивания в мобильном интернете — до 35 Мбит/с.

По словам директора Пензенского отделения «МегаФона» Алексея Брюхачева, с начала текущего года количество базовых станций 4G в регионе по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 25%.

«Сейчас мы модернизируем действующее оборудование и придаем интернету дополнительное ускорение на улицах и открытой местности. Благодаря новым скоростям сельские абоненты смогли опробовать технологию VoLTE, которая позволяет одновременно, и говорить, и пользоваться интернетом, например, онлайн-навигацией», — отметил он.