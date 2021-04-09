В Пензе пройдет семинар по информационной безопасности Связь и ИТ

Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Эксперты «Ростелекома» проведут семинары по информационной безопасности под единым названием «КиберДрайв» для владельцев бизнеса, представителей госорганов и IT-специалистов в 48 городах России, в том числе в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», участники мероприятия узнают, как вычислить злоумышленника в организации, а также как выявить атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной эффективностью — технической и экономической.

«Ежегодно количество компьютерных атак на российские компании растет, а техники злоумышленников становятся сложнее. Пандемия в свою очередь только сыграла на руку хакерам. [...] Если в 2019 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» фиксировал 1,1 млн. атак, то в 2020-м этот показатель приблизился к 2 млн.» — отметили в организации.

В филиале добавили, что все чаще бизнес страдает от вредоносного программного обеспечения, которое доставляется через фишинговые письма.

«Пользуясь паникой и страхом перед коронавирусом, почти весь 2020 год злоумышленники активно спекулировали на теме COVID-19 и использовали ее для вредоносных рассылок», — сказали в пресс-службе.

В «Ростелекоме» обратили внимание на то, что на фоне обострившейся конкуренции между онлайн-площадками увеличилось число DDoS-атак.

«Этот хакерский инструмент может сделать любой сайт недоступным для пользователей, и его часто используют недобросовестные игроки рынка в конкурентных войнах. Если раньше на DDoS приходилось не более 6% всех атак в различных регионах, то теперь показатель поднялся до 9%, а количество атак на онлайн-торговлю за 2020 год выросло в два раза», — пояснили в компании.

Помимо этого, в организации подчеркнули, что на фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» зафиксировали рост количества внутренних нарушений информационной безопасности, причем 60% из них совершили рядовые сотрудники: оказавшись дома, многие из них пошли на злоупотребления, на которые не решились бы в офисе.

«Какие угрозы актуальны для различных компаний сегодня, и как можно от них защититься? Как обезопасить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? Эти и многие другие вопросы эксперты по кибербезопасности обсудят в ходе предстоящего мероприятия», — уточнили в пресс-службе.