В Пензе центр занятости начал использовать «Умные экраны» и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Пензы» начал использовать цифровой сервис «Умные экраны» и услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома».
Сотрудники провайдера проложили в учреждении линии связи и подключили к цифровой платформе видеопанель, размещенную в зале для посетителей.
По словам директора ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Александра Телятникова, на экране планируется транслировать новости, познавательные ролики и полезную информацию для соискателей.
«Новые сервисы от «Ростелекома» помогут пензенцам быстрее сориентироваться в перечне вакансий, а нам — более подробно рассказать жителям о возможностях трудоустройства», — сказал он.
В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что сервис «Умные экраны» представляет интерес как для госучреждений, так и для бизнеса.
«Информационную или рекламную кампанию легко запустить одновременно в одном или сразу в нескольких регионах. Управлять контентом можно в реальном времени с помощью несложного веб-интерфейса. Экраны помогают людям экономить время при поиске нужной информации, ориентироваться в ассортименте услуг и узнавать о персональных предложениях», — отметил он.
По информации пресс-службы провайдера, к базовому функционалу сервиса «Умные экраны» можно дополнительно подключить модуль видеоаналитики, программное обеспечение которого способно распознавать антропометрические данные людей, таргетировать контент по полу и возрасту, а также собирать статистику показов.
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