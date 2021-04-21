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В Пензе центр занятости начал использовать «Умные экраны» и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

13:57 | 21.04.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 апреля 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Пензы» начал использовать цифровой сервис «Умные экраны» и услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома».

В Пензе центр занятости начал использовать «Умные экраны» и «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сотрудники провайдера проложили в учреждении линии связи и подключили к цифровой платформе видеопанель, размещенную в зале для посетителей.

По словам директора ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» Александра Телятникова, на экране планируется транслировать новости, познавательные ролики и полезную информацию для соискателей.

«Новые сервисы от «Ростелекома» помогут пензенцам быстрее сориентироваться в перечне вакансий, а нам — более подробно рассказать жителям о возможностях трудоустройства», — сказал он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков обратил внимание на то, что сервис «Умные экраны» представляет интерес как для госучреждений, так и для бизнеса.

«Информационную или рекламную кампанию легко запустить одновременно в одном или сразу в нескольких регионах. Управлять контентом можно в реальном времени с помощью несложного веб-интерфейса. Экраны помогают людям экономить время при поиске нужной информации, ориентироваться в ассортименте услуг и узнавать о персональных предложениях», — отметил он.

По информации пресс-службы провайдера, к базовому функционалу сервиса «Умные экраны» можно дополнительно подключить модуль видеоаналитики, программное обеспечение которого способно распознавать антропометрические данные людей, таргетировать контент по полу и возрасту, а также собирать статистику показов.

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