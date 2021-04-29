«МегаФон» проанализировал, какие мессенджеры и соцсети предпочитают пензенские абоненты Связь и ИТ

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Telegram пользуется наибольшей популярностью среди мессенджеров у абонентов «МегаФона» в Пензенской области, а Instagram и «Одноклассники» — среди социальных сетей. Об этом свидетельствуют результаты анализа трафика за I квартал 2021 года, проведенного специалистами оператора.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как следует из сообщения пресс-службы «МегаФона», поступившего в ИА «PenzaNews», второе место по объему трафика среди мессенджеров занимает WhatsApp, третье — Facebook Messenger, четвертое — Discord, популярность которого, по информации оператора, растет во всех регионах Поволжья.

«Этот мессенджер с поддержкой голосовой телефонии и видеоконференций предпочитают школьники и геймеры», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что некоторые абоненты до сих пор общаются в ICQ.

«Несмотря на активное использование мессенджеров, на социальные сети пензенцы расходуют почти в шесть раз больше трафика. Много времени пензенские абоненты проводят, листая ленту Instagram и просматривая «Одноклассники», которые в регионе опередили Facebook и «ВКонтакте», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в число соцсетей, активно используемых абонентами «МегаФона» в Пензенской области, вышел сервис для знакомства и общения Tinder.

«А по затратам мобильного трафика на новинку этого года — Clubhouse — Пенза в начале этого года вышла на четвертое место в Приволжье, обогнав соседний Ульяновск, Республику Мордовия и даже Татарстан», — говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что абоненты «МегаФона» в Пензенской области в январе-марте 2021 года потратили на соцсети и мессенджеры 4,8 Пбайт интернет-трафика.

«Трафик обмена сообщениями сейчас в полтора раза больше, чем в I квартале прошлого года, а объем информации, проходящей через соцсети жителей области, вырос более чем в 2,5 раза», — отмечается в тексте.