Тарифы линейки #БезПереплат от «МегаФона» стали доступнее пенсионерам Связь и ИТ

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Пенсионеры во всех регионах России, в том числе в Пензенской области, получили возможность подключиться к одному из тарифов линейки #БезПереплат от «МегаФона» на особых условиях. Это следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

«МегаФон» предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что воспользоваться данным предложением могут как действующие, так и новые абоненты: для этого необходимо обратиться в любой фирменный салон «МегаФона» и предъявить пенсионное удостоверение, по которому можно подключить один абонентский номер.

«В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы. Предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах», — добавляется в тексте.

Как отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон, около 60% абонентов пенсионного возраста в сети оператора являются владельцами смартфонов и активно используют возможности мобильного интернета.

«Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов — WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи: звонки на все номера «МегаФона» и общение в мессенджерах бесплатны даже при нулевом балансе», — уточнил он.