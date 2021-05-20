Эксперты «Ростелекома» провели в Пензе семинар по информационной безопасности Связь и ИТ

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Эксперты «Ростелекома» провели в Пензе семинар по информационной безопасности в рамках серии мероприятий под единым названием «КиберДрайв», ориентированных на владельцев бизнеса, представителей госорганов и IT-специалистов.

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В качестве спикеров выступили директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Левин и менеджер проектов публичного акционерного общества Сергей Русяев.

Участники рассмотрели, каким образом можно выстроить эффективную киберзащиту, вкладывая средства только в те инструменты и сервисы, которые действительно необходимы.

В центре внимания присутствующих были такие аспекты, как уровень квалификации злоумышленников и виды угроз — внешних и внутренних.

Специалисты подробно рассказали о комплексных сервисах «Ростелекома» для защиты каналов связи, включая Anti-DDoS; для мониторинга и управления информационной безопасностью, в частности, Solar JSOC; а также о единой платформе сервисов безопасности — Solar MSS.

При обсуждении возможностей контроля доступа к веб-ресурсам было представлено решение Solar webProxy. Кроме того, рассмотрены принципы работы DLP-систем, например, Solar Dozor.

По информации пресс-службы пензенского филиала ПАО «Ростелеком», специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC в 2020 году зафиксировали в Приволжском федеральном округе 138 тыс. киберпреступлений, что в два раза превышает показатель за предыдущий год.

Большинство атак — 46% — было связано с распространением вредоносного программного обеспечения, доставляемого преимущественно через фишинговые рассылки. Согласно данным мониторинга, каждый четвертый работник открывал полученное фишинговое письмо или становился жертвой других инструментов социальной инженерии.

По данным провайдера, только 16% компаний способны эффективно сопротивляться хакерским атакам. Среди ключевых проблем, мешающих бизнесу самостоятельно противодействовать современным угрозам, — нехватка персонала, высокая стоимость лицензий на средства защиты, отсутствие возможности непрерывного мониторинга и разноплановой экспертизы.