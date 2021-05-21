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МТС изучила мобильный трафик жителей Пензенской области в первой половине мая

12:14 | 21.05.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Компания МТС изучила мобильный трафик жителей Пензенской области в первой половине мая 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС изучила мобильный трафик жителей Пензенской области в первой половине мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По статистике МТС, жители Пензы даже с наступлением тепла чаще проводят выходные в черте города, предпочитая прогулки и активный отдых в парках поездкам на дачи и загородные пикники. Однако в мае 2021 года ситуация изменилась — трафик на базах отдыха, находящихся в пределах часа езды от города, вырос по сравнению с прошлым годом более чем в два раза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что самой посещаемой локацией на майских праздниках стал пляж «Города Спутника», где объем мобильного трафика в первые две недели текущего месяца увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В тексте отмечается, что в число популярных мест отдыха в Пензе в первой половине мая вошли также улица Московская, Олимпийская аллея, парк имени В.Г. Белинского и ботанический сад.

«По данным МТС, в начале [двухнедельного периода] наибольшим спросом среди цифровых сервисов пользовались среди пензенцев интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и службы доставки готовой еды из кафе и ресторанов. Наименее востребованы оказались в этот период платформы для дистанционной работы и учебы, причем даже в «рабочие нерабочие дни» с 4 по 7 мая число пользователей этих ресурсов выросло незначительно. Тратить время в виртуальных мирах, играя в компьютерные игры, пензенцы тоже не захотели — количество часов, проведенных пользователями на киберспортивных и геймерских платформах, осталось на уровне обычных будних дней», — говорится в пресс-релизе.

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