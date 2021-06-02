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Жителям частных домов в Веселовке стали доступны услуги «Ростелекома»

10:53 | 02.06.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 2 июня 2021. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» проложили более 1 км кабельных линий и построили распределительную сеть на улице Львовской в Пензе, благодаря чему жителям частных домов в микрорайоне Веселовка стали доступны высокоскоростной интернет и видеосервис Wink. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера, поступившем в ИА «PenzaNews».

Жителям частных домов в Веселовке стали доступны услуги «Ростелекома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что теперь жители Веселовки смогут подключить цифровые сервисы провайдера, в том числе видеонаблюдение, которое позволяет контролировать обстановку в доме и на приусадебном участке из любой точки, где есть интернет.

Из сообщения следует, что линия связи до микрорайона частной застройки построена провайдером за свой счет, а монтаж сети до каждого дома ведется на условиях софинансирования со стороны собственников жилья.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, у технологии GPON есть целый ряд преимуществ.

«Из основных плюсов — высокая пропускная способность. Члены семьи могут одновременно использовать несколько цифровых сервисов. По одному оптическому кабелю, проложенному в дом, жители имеют возможность подключать к сети различные умные гаджеты и мобильные устройства на скорости до 1 Гб/с», — сказал он.

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