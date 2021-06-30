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В Пензенской области заявки на вызов врача на дом по номеру 122 начал принимать робот

13:49 | 30.06.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Робот «Светлана», запущенный «Ростелекомом» в тестовом режиме в едином контакт-центре здравоохранения Пензенской области, начал осуществлять прием заявок на вызов врача на дом, поступающих по номеру 122. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

В Пензенской области заявки на вызов врача на дом по номеру 122 начал принимать робот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пользоваться сервисом легко: он интуитивно понятен людям любого возраста. Чтобы вызвать врача на дом, жителям области необходимо позвонить по единому номеру контакт-центра 122 и набрать в тональном режиме добавочную цифру 5. Робот попросит назвать номер медицинского страхового полиса, адрес проживания и кратко рассказать о симптомах заболевания», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что отвечать надо четко и ясно.

«Голосовой помощник — это интеллектуальная информационная система, созданная для общения с человеком. Робот «Светлана» от «Ростелекома» уже применяется в Московской области и закрывает до 50% всех обращений для вызова врача на дом по единому номеру 122», — отмечается в тексте.

По словам временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, голосовой ассистент помогает операторам справляться с большим потоком звонков.

«Светлана» опрашивает пациента, загружает данные в единую информационную систему и формирует задание для медперсонала. Сейчас она обслуживает до 30 входящих звонков одновременно. При необходимости это количество может быть увеличено», — пояснил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков выразил мнение, что роботы-операторы, работающие на базе нейронных сетей, становятся незаменимыми помощниками в различных сферах.

«Сейчас это особенно актуально для здравоохранения, испытывающего высокую нагрузку на контакт-центры. Голосовой помощник уже показал свою эффективность: за первые две недели работы он ответил на 980 звонков», — сказал он.

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