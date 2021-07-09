В Пензе в третий раз организована вакцинация сотрудников «Ростелекома» на рабочем месте Связь и ИТ

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Руководство Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» совместно со специалистами поликлиники №2 в третий раз организовало вакцинацию сотрудников от новой коронавирусной инфекции на рабочем месте.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В пятницу, 9 июля, первый компонент вакцины получили 75 человек.

По информации Минздрава Пензенской области, на сегодняшний день двумя компонентами препарата «Спутник V» привиты более 300 сотрудников, или 37% от общей численности работников.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, иммунизации персонала уделяется большое внимание, поскольку значительная часть коллектива взаимодействует с партнерами и клиентами.

По его словам, работники регулярно получают информационные рассылки на тему здоровья и имеют возможность слушать лекции экспертов в сфере медицины.

Василий Русаков уточнил, что на текущей неделе для всех филиалов в Поволжье было организовано мероприятие с участием нижегородских медработников.

«В ходе онлайн-встречи сотрудники смогли задать свои вопросы и получить ответы от специалистов», — сказал он.

Руководитель Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» выразил признательность персоналу городской поликлиники за предоставленную работникам возможность привиться непосредственно в офисе компании.

«Мы очень рады, что наш коллектив понимает всю важность сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, а мы как работодатели готовы создавать максимально комфортные условия для процесса иммунизации», — подчеркнул Василий Русаков.