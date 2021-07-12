МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон» Связь и ИТ

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Компания МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон», которая дает жителям возможность дистанционно контролировать доступ в подъезд и на придомовую территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Умные домофоны от МТС позволяют жильцам удаленно открывать дверь, говорить с посетителями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение «МТС Домофон». Все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также в приложении можно посмотреть, кто приходил, пока жильцов не было дома, когда и с кем вернулся из школы ребенок. В случае, если интернет у пользователя временно отсутствует или необходимое приложение не установлено, вызов с домофона приходит в виде обычного телефонного вызова, а открыть дверь можно, ответив на звонок», — отмечается в пресс-релизе.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, умный домофон является не только еще одним «кирпичиком» в системе умного города, но и частью большой экосистемы оператора.

«Это новая для нас услуга, но мы уже видим высокий интерес к ней со стороны управляющих компаний. Уже несколько крупных игроков пензенского рынка стали нашими клиентами, и я надеюсь на скорое расширение сотрудничества. Подключение умных домофонов особенно актуально в сезон отпусков, когда многие уезжают из города, и во время летних каникул, когда дети днем остаются без присмотра родителей. Благодаря нашему сервису, даже находясь за сотни километров от Пензы, наши абоненты могут быть уверены в безопасности своего жилища и благополучии близких», — сказал он.

По информации пресс-службы оператора, в настоящее время умными домофонами МТС в Пензе оборудованы многоэтажные дома на улицах Краснова, Карпинского, Кижеватова, Суворова, Ватутина и Российской.