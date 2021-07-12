EN
22:29:11 Понедельник, 12 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон»

16:12 | 12.07.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 12 июля 2021. PenzaNews. Компания МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон», которая дает жителям возможность дистанционно контролировать доступ в подъезд и на придомовую территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС начала подключать многоквартирные дома в Пензе к системе «Умный домофон»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Умные домофоны от МТС позволяют жильцам удаленно открывать дверь, говорить с посетителями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение «МТС Домофон». Все вызовы и открытия дверей фиксируются в журнале событий с фотографией посетителя. Также в приложении можно посмотреть, кто приходил, пока жильцов не было дома, когда и с кем вернулся из школы ребенок. В случае, если интернет у пользователя временно отсутствует или необходимое приложение не установлено, вызов с домофона приходит в виде обычного телефонного вызова, а открыть дверь можно, ответив на звонок», — отмечается в пресс-релизе.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, умный домофон является не только еще одним «кирпичиком» в системе умного города, но и частью большой экосистемы оператора.

«Это новая для нас услуга, но мы уже видим высокий интерес к ней со стороны управляющих компаний. Уже несколько крупных игроков пензенского рынка стали нашими клиентами, и я надеюсь на скорое расширение сотрудничества. Подключение умных домофонов особенно актуально в сезон отпусков, когда многие уезжают из города, и во время летних каникул, когда дети днем остаются без присмотра родителей. Благодаря нашему сервису, даже находясь за сотни километров от Пензы, наши абоненты могут быть уверены в безопасности своего жилища и благополучии близких», — сказал он.

По информации пресс-службы оператора, в настоящее время умными домофонами МТС в Пензе оборудованы многоэтажные дома на улицах Краснова, Карпинского, Кижеватова, Суворова, Ватутина и Российской.

Новости партнеров
Читайте также
Нападающий Павел Здунов останется в пензенском «Дизеле» Мельниченко сообщил о перераспределении полномочий среди заместителей Симонова
В Пензенской области планируется создать единого заказчика в сфере строительства Мандат Лазуткиной передан Назаровой
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в строительной компании В Пензенской области за сутки зарегистрированы 210 случаев заражения коронавирусом и 27 летальных исходов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама