На турбазе «Белая гора» начали использовать «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, для этого специалисты проложили оптику и смонтировали телеком-оборудование.
«Сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» позволяет постояльцам «Белой горы» смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса «Видеопрокат», — сказали в компании.
В пресс-службе добавили, что также предусмотрена возможность интеграции телевидения с системой управления базой отдыха с последующей отправкой гостям сообщений на экраны ТВ, демонстрацией рекламных и информационных роликов.
По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, с помощью данного цифрового сервиса бизнес может зарабатывать дополнительные средства и повышать лояльность клиентов.
«Сервис «Видеопрокат» позволяет постояльцам отеля смотреть лицензионное кино высокого качества по приемлемой цене, а функция кастомизации с ТВ помогает персоналу индивидуально подойти к запросам каждого клиента», — отметил он.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter