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На турбазе «Белая гора» начали использовать «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома»

17:43 | 07.09.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. «Ростелеком» подключил высокоскоростной интернет и цифровой сервис «Телевидение для гостиниц» на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области.

На турбазе «Белая гора» начали использовать «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, для этого специалисты проложили оптику и смонтировали телеком-оборудование.

«Сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» позволяет постояльцам «Белой горы» смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса «Видеопрокат», — сказали в компании.

В пресс-службе добавили, что также предусмотрена возможность интеграции телевидения с системой управления базой отдыха с последующей отправкой гостям сообщений на экраны ТВ, демонстрацией рекламных и информационных роликов.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, с помощью данного цифрового сервиса бизнес может зарабатывать дополнительные средства и повышать лояльность клиентов.

«Сервис «Видеопрокат» позволяет постояльцам отеля смотреть лицензионное кино высокого качества по приемлемой цене, а функция кастомизации с ТВ помогает персоналу индивидуально подойти к запросам каждого клиента», — отметил он.

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