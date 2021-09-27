В пензенском IT-колледже оборудована телеком-лаборатория МТС для будущих инженеров Связь и ИТ

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Обучающая телеком-лаборатория МТС, где студенты могут освоить тонкости работы с высокотехнологичным оборудованием и изучить принципы функционирования сетей передачи данных, создана в пензенском колледже информационных и промышленных технологий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе МТС в Пензенской области.

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«Образовательный комплекс, установленный в учебной аудитории IT-колледжа, позволит будущим специалистам в области инфокоммуникационных технологий закрепить на практике полученные на лекциях знания, познакомиться с разными видами и конфигурациями современных систем мобильной и фиксированной связи, понаблюдать за работой всех основных телеком-узлов», — сказали в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что создание лаборатории стало первым этапом в реализации совместной программы МТС и учебного учреждения, направленной на повышение качества подготовки молодых специалистов в отрасли связи.

«В дальнейшем МТС планирует проводить лекции и мастер-классы по наиболее интересным направлениям на базе лаборатории, а лучшие студенты и выпускники IT-колледжа получат возможность пройти стажировки в МТС и будут включены в кадровый резерв компании», — добавили в организации.

По мнению заместителя директора по работе с социальными партнерами IT-колледжа Ирины Шиповой, совместный проект с оператором связи является примером взаимовыгодного сотрудничества сферы образования и реального сектора экономики, которое открывает новые возможности перед студентами.

«Сейчас учащиеся профильных специальностей могут в рамках практических занятий изучить современное оборудование, с которым многим из них предстоит работать в дальнейшем, повышая тем самым свою будущую ценность на рынке труда», — отметила она.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко обратил внимание на то, что эксперты компании всегда готовы делиться своими знаниями в области телекоммуникаций и высоких технологий.

«Создание телеком-лаборатории на базе одного из ведущих учебных заведений в IT-сфере Пензенской области поможет готовить в регионе квалифицированные кадры, уже обладающие необходимыми навыками работы с современным телеком-оборудованием», — сказал он.