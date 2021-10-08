Система мониторинга общественного транспорта Пензы перенесена на облачную платформу МТС Связь и ИТ

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Система мониторинга общественного транспорта на территории Пензы перенесена на облачную платформу МТС. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 8 октября.

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Из него следует, что с помощью модулей ГЛОНАСС организован сбор данных, которые в режиме онлайн поступают в ООО «Центр управления движением», являющееся уполномоченным оператором по осуществлению диспетчеризации и мониторинга, при этом для хранения и анализа сведений, получаемых более чем от 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта, «ЦУД» использует облако #CloudMTS.

«Жители города моментально получают достоверное расписание и местонахождение транспорта с помощью сервисов «Умный транспорт», «Движение общественного транспорта онлайн» и других региональных и общероссийских навигационных систем для пассажиров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что администрация Пензы на основе полученной информации совместно с компаниями-перевозчиками может оперативно корректировать число транспортных средств на маршрутах, регулировать интервалы движения и контролировать другие вопросы, связанные с перевозкой пассажиров.

Как отметил генеральный директор ООО «ЦУД» Алексей Ермаков, в последние годы наблюдается глобальный урбанистический тренд — постепенный отказ от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Очень важно сделать этот переход максимально комфортным для горожан. Мы собираем данные о количестве и передвижении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени без перерывов и выходных. Нам очень важны скорость обработки данных, надежность хранения и возможность мгновенного доступа к информации для любого сотрудника. Именно поэтому мы приняли решение отказаться от физических серверов и перенести нашу систему мониторинга в облако МТС», — сказал он.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко обратил внимание на то, что у компании имеется большой опыт реализации облачных проектов, связанных с пассажирскими перевозками.

«Например, Utair, одна из крупнейших российских авиакомпаний, перенесла в наше облако почти 90% своей IT-инфраструктуры, а каршеринговый сервис BelkaCar разместил в нашем облачном хранилище свое мобильное приложение для аренды автомобилей. Уверен, что наше сотрудничество с «Центром управления движением» в Пензе поможет сделать передвижение общественного транспорта по городу более быстрым и удобным. Мы очень рады, что принимаем участие в таком важном и нужном проекте», — подчеркнул он.