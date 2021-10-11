«Ростелеком» построил оптическую сеть в Средней Елюзани Связь и ИТ

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» проложили более 52 км оптики и построили распределительную кабельную сеть на 76 улицах частного сектора в селе Средняя Елюзань Городищенского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Для подключения к услугам используется технология «оптика в коттедж», которая обеспечивает скорость доступа в интернет до 1 Гбит/с», — уточняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что благодаря созданной технической инфраструктуре более чем у 2,5 тыс. семей появилась возможность получить доступ к цифровым сервисам провайдера.

«Жители Средней Елюзани теперь могут смотреть видеоконтент в сервисе Wink в формате HD и 4К, местные региональные телеканалы и телеканал «ТНВ-Татарстан», вещающий на русском и татарском языках. Обеспечивать безопасность жилья домовладельцам поможет облачный сервис «Умный дом». Он включает домашнее и внешнее видеонаблюдение, датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что при желании жители села могут воспользоваться пакетными предложениями, включающими доступ в интернет на скорости до 500 Мбит/с, видеонаблюдение, эфирные и тематические каналы сервиса Wink.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, на строительство оптических линий в Средней Елюзани потребовалось три месяца.

«Новая инфраструктура связи охватывает практически всю территорию крупного татарского села. Перед началом работ мы встречались с жителями и представителями администрации, чтобы максимально учесть все пожелания. Сельчане часто спрашивали, что изменится с приходом оптики и какие сервисы от «Ростелекома», кроме интернета, они смогут подключить. Специалисты компании рассказывали про населенные пункты, где подобные технологии уже есть и помогают семьям учиться, работать и проводить досуг онлайн. Наш телеком-проект открывает для елюзанцев современные цифровые возможности, которых в селе раньше не было», — сказал он.

В свою очередь глава администрации Среднеелюзанского сельсовета Рушан Гурдин выразил уверенность в том, что услуги провайдера будут востребованы среди жителей.

«В нашем селе проживают более 9 тыс. человек, и не зря Среднюю Елюзань считают самым крупным татарским селом в европейской части России. Ко мне часто обращались жители с просьбой решить вопрос по подключению к быстрому интернету, так как медная технология не всегда позволяла использовать онлайн-ресурсы в полной мере. [...] С приходом оптики многое изменится в лучшую сторону, появятся новые возможности для бизнеса, дистанционного образования и общения», — подчеркнул он.