Пензенская область примет участие в проекте по обучению школьников языкам программирования Связь и ИТ

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Пензенская область вошла в число пяти пилотных регионов, которые примут участие в образовательном проекте по обучению школьников языкам программирования на бесплатных курсах.

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Он будет реализован в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Обучение будут проводить образовательные организации, отобранные оператором проекта — Университетом 2035.

Курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Обучение ориентировано на школьников старше 14 лет, которые смогут дистанционно изучать языки программирования: JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python, Java, Bash/Shell/PowerShell, C#, PHP, C++, TypeScript и другие.

Минимальная продолжительность курсов составит 144 академических часа.

Для участия в проекте школьнику необходимо выбрать курс на сайте Talent-it.ru, пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию, вместе с родителем заполнить анкету и заключить договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.

Помимо Пензенской области, в 2021 году в качестве пилотных регионов отобраны Белгородская и Новгородская области, Татарстан и Республика Саха (Якутия).