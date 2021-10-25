«Ростелеком» охватил оптикой еще пять зданий в арт-поместье «Новые берега» Связь и ИТ

Пенза, 25 октября 2021. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил оптикой еще пять зданий, построенных на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора, чтобы скоростным интернетом смогли пользоваться жители двух таунхаусов, а также сотрудники реабилитационно-оздоровительного комплекса, образовательного центра и кафе, было протянуто 900 метров линий связи и установлены узлы доступа во всемирную сеть.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, жители первых двух таунхаусов в арт-поместье «Новые берега», которое застраивается поэтапно, смогли подключить услуги еще почти два года назад.

«Для прокладки оптики используются только подземные коммуникации, поэтому все линии связи скрыты от взора постояльцев и гостей поселка. В этот раз к работам привлекалась спецтехника, которая позволила нам протянуть кабель к каждому из пяти новых объектов без повреждения дорожного полотна. Теперь жители и сотрудники комплекса имеют скоростной доступ к интернету», — сказал он.

В свою очередь исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Елена Кулагина напомнила, что «Новые берега» объединяют талантливую молодежь из разных регионов страны.

«Ребята разрабатывают социально значимые проекты в сферах творчества, образования и социального предпринимательства. Для реализации идей — поиска информации, обучения, онлайн-общения — нужен надежный интернет», — пояснила она.

Ожидается, что в следующем году после ввода в эксплуатацию очередных объектов цифровыми сервисами «Ростелекома» будут обеспечены еще два жилых дома и административный комплекс, где будут располагаться медцентр, мастерские и магазин.