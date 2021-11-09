МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Компания МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета на территории Пензы благодаря установке дополнительного оборудования в популярных местах прогулок и активного зимнего отдыха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Осенью 2021 года новые базовые станции МТС появились в экопарке «Ласточкины горы», куда с наступлением зимы начинают съезжаться любители катания на санках и тюбингах. Кроме того, оператор усилил сеть в районе Олимпийской аллеи и тропы здоровья в Ахунах, где круглогодично собираются приверженцы здорового образа жизни и прогулок на свежем воздухе. В результате проведенных работ средняя скорость LTE-интернета в местах активного отдыха пензенцев выросла на 25%», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что этого достаточно для того, чтобы с комфортом вести прямые эфиры в соцсетях, смотреть видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и пользоваться привычными онлайн-сервисами.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, с учетом постоянного роста мобильного интернет-трафика компания активно развивает свою сеть, чтобы абоненты могли получать качественную связь.

«За последний год мы проделали большую работу на территории Пензы, усилив сеть как в густонаселенных и быстрорастущих жилых микрорайонах, так и в локациях, где пензенцы любят проводить свободное время. Планируя стройку, мы видим с помощью Big Data МТС места роста абонентской активности и благодаря этому можем оперативно и точечно укреплять сеть там, где это необходимо», — подчеркнул он.