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«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

16:55 | 17.11.2021 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте XI конкурса «Вместе в цифровое будущее», к участию в котором приглашаются региональные журналисты и блогеры, в том числе из Пензенской области.

«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием материалов будет осуществляться по 28 февраля 2022 года.

Предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также две специальные — «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Согласно условиям, размещенным на официальном сайте конкурса, принимаются работы, вышедшие в СМИ и блогосфере в период с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022-го.

Они должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в IT и телекоммуникационной отрасли, результатам их применения в различных сферах.

Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального — в июне будущего года.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, организаторы каждый год стараются сделать конкурс интереснее и вовлечь в него все больше участников.

«В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера», — приводятся слова Киры Кирюхиной в пресс-релизе провайдера, распространенном по случаю старта конкурса «Вместе в цифровое будущее».

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