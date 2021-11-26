Компания «Мое здоровье плюс» начала использовать «Виртуальную АТС» от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Компания «Мое здоровье плюс» начала использовать услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома», в рамках которой оператор предоставил два многоканальных телефонных номера на базе оптического интернета для подразделений на улице Бекешской и проспекте Победы в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

« Виртуальная АТС » востребована среди предприятий малого и среднего бизнеса, а также государственных и частных учреждений с филиальной сетью. Клиенты все чаще отдают предпочтение многофункциональной телефонной связи с широким набором дополнительных сервисов: распределением вызовов, голосовым меню, переадресацией», — сказано в пресс-релизе.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, компания «Мое здоровье плюс» давно сотрудничает с провайдером.

«Много лет медучреждение пользовалось стандартной офисной телефонией, а сейчас организация подключила современное комплексное решение для эффективных коммуникаций. Для виртуальной АТС клиенту не пришлось покупать дорогостоящее оборудование и заказывать специальное техническое обслуживание. Вся инфраструктура сервиса расположена в облаке провайдера, а управление услугой осуществляется через веб-интерфейс пользователя из любой точки, где есть интернет», — пояснил он.

В свою очередь директор ООО «Мое здоровье плюс» Елена Голодова отметила удобство использования многоканальных телефонных номеров.

«Каждый день нам звонят пациенты, чтобы записаться на сдачу медицинских анализов и получить консультацию специалиста. Очень удобно, когда умный сервис сам распределяет входящие звонки на телефоны сотрудников. Если занят один номер, то система автоматически переводит вызов на свободного оператора», — сказала она.