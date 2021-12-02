«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. «Ростелеком» завершил реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» на территории Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», до 984 социально значимых объектов в 27 районах построено 1 тыс. 319 км волоконно-оптических линий связи.

«Скоростным интернетом могут воспользоваться 192 образовательные организации, 225 органов местного самоуправления, 63 подразделения МЧС, МВД и Росгвардии, 50 учреждений культуры и 454 фельдшерско-акушерских пункта», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что проект «Информационная инфраструктура», реализация которого осуществлялась в три этапа, стартовал в Пензенской области в августе 2019 года, при этом в 2021-м был выполнен максимальный объем работ: специалисты спроектировали и построили 641 км оптики до социально значимых объектов.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, для этого использовались опоры линий электропередач и подземные траншеи.

«Мы привлекали специальную технику, чтобы сделать проколы через различные преграды: автодороги, железнодорожные пути и болотистую местность. Благодаря проекту оптика впервые пришла в 192 малых населенных пункта региона. Созданная техническая база повысит доступность электронных сервисов для сотрудников социально значимых учреждений, а в перспективе она станет основой для подключения к проводным услугам сельских жителей», — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин обратил внимание на то, что развитая инфраструктура связи является одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона.

«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства в глубинке и повышение доступности высокоскоростного интернета для органов власти, бизнеса и населения. Проект, реализованный «Ростелекомом», уже приносит пользу. Цифровые сервисы смогли подключить не только школы, медучреждения и дома культуры, но и коммерческие организации», — подчеркнул он.