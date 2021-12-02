EN
16:03:19 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области

14:30 | 02.12.2021 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. «Ростелеком» завершил реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» на территории Пензенской области.

«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», до 984 социально значимых объектов в 27 районах построено 1 тыс. 319 км волоконно-оптических линий связи.

«Скоростным интернетом могут воспользоваться 192 образовательные организации, 225 органов местного самоуправления, 63 подразделения МЧС, МВД и Росгвардии, 50 учреждений культуры и 454 фельдшерско-акушерских пункта», — уточнили в компании.

В пресс-службе добавили, что проект «Информационная инфраструктура», реализация которого осуществлялась в три этапа, стартовал в Пензенской области в августе 2019 года, при этом в 2021-м был выполнен максимальный объем работ: специалисты спроектировали и построили 641 км оптики до социально значимых объектов.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, для этого использовались опоры линий электропередач и подземные траншеи.

«Мы привлекали специальную технику, чтобы сделать проколы через различные преграды: автодороги, железнодорожные пути и болотистую местность. Благодаря проекту оптика впервые пришла в 192 малых населенных пункта региона. Созданная техническая база повысит доступность электронных сервисов для сотрудников социально значимых учреждений, а в перспективе она станет основой для подключения к проводным услугам сельских жителей», — сказал он.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин обратил внимание на то, что развитая инфраструктура связи является одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона.

«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства в глубинке и повышение доступности высокоскоростного интернета для органов власти, бизнеса и населения. Проект, реализованный «Ростелекомом», уже приносит пользу. Цифровые сервисы смогли подключить не только школы, медучреждения и дома культуры, но и коммерческие организации», — подчеркнул он.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом Малофеев и Карпов выступят на первенстве мира по прыжкам в воду
В Пензе в выручке супермаркета обнаружена фальшивая купюра Пензенец, ударивший сожительницу ножом в живот, приговорен к 2 годам колонии
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама