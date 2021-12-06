Пензенским абонентам «МегаФона» стали доступны звонки по Wi-Fi Связь и ИТ

Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» получили возможность совершать звонки с использованием технологии VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) в местах, где нет мобильной связи, но есть устойчивое Wi-Fi-подключение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети: в подземном паркинге, кафе или квартире на высоком и, наоборот, цокольном этаже. Главное условие для ведения привычных телефонных разговоров — наличие подключения локального беспроводного доступа к сети интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные и расходуют тарифный пакет минут», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что абоненты могут включить поддержку вызовов по Wi-Fi в меню смартфона.

«Услуга поддерживается большинством современных гаджетов. Разговор возможен с абонентами любых операторов. Для вызовов на городские телефоны необходимо набирать номер в полном формате с кодом города», — уточняется в тексте.

В сообщении напоминается, что более года назад «МегаФон» запустил в Пензенской области технологию VoLTE (Voice over LTE), благодаря которой можно звонить и принимать вызовы по сети 4G/LTE.

«Спрос на передовую услугу постоянно растет. Только с января количество звонков, совершенных с использованием этой технологии, выросло в полтора раза», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ноябре через сеть LTE прошло 42% от общего количества минут, потраченного абонентами «МегаФона» на звонки.