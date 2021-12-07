IoT-решение от МТС поможет пензенским энергетикам предотвращать хищения и аварии Связь и ИТ

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. МТС обеспечила удаленный контроль за оборудованием ООО «Сетевая компания» в Пензенской области с целью оперативного выявления фактов несанкционированного подключения и аварийных ситуаций в электросетях, а также дистанционного снятия показаний приборов учета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«МТС организовала для «Сетевой компании» единую систему мониторинга оборудования, включающую в себя около 300 устройств сбора и передачи данных, а также защищенный канал связи, по которому собранная информация в режиме реального времени передается в центр управления. Это позволяет непрерывно контролировать все параметры потребления электроэнергии конечными пользователями и оперативно фиксировать даже незначительные отклонения от нормативов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что устройства, оснащенные SIM-картами МТС, на данный момент используются для дистанционного мониторинга оборудования «Сетевой компании» в Пензе, Кузнецке, Сердобске, Лунино и Бессоновском районе.

По словам директора МТС в Пензенской области Павла Плясенко, технология IoT (Internet of Things, или интернет вещей) является одной из наиболее востребованных в бизнес-сегменте.

«Удаленный контроль за приборами учета и состоянием сетей позволяет повысить энергоэффективность предприятий и дает поставщикам возможность более точно спрогнозировать необходимый потребителям объем ресурсов и собственные доходы. Использование IoT-решений для измерения потребления электроэнергии оптимизирует затраты предприятий на персонал и исключает человеческий фактор при снятии данных с приборов учета», — отметил он.

Павел Плясенко добавил, что такие решения активно применяются во многих регионах: в частности, осенью 2021 года МТС реализовала проект по выявлению хищений в электросетях совместно с компанией «Башкирэнерго».

«Благодаря качественному покрытию МТС на территории Пензенской области эту технологию легко масштабировать и применять не только в крупных городах и райцентрах, но и в небольших населенных пунктах, куда не всегда можно отправить выездную бригаду», — подчеркнул он.